هنية يوجه رسالة مهمة للأسرى في أول أيام عيد الفطر السعيد

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الأحد، أن حركته لن تعقد أي صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تطمئن للثمن الذي سيدفع الاحتلال.

ووجه هنية رسالة إلى الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال رسالة له بمناسبة عيد الفطر السعيد اليوم الأحد.

وقال هنية في رسالته للأسرى: "كونوا مطمئنين، لن نعقد أي صفقة إلا حينما نكون مطمئنين إلى الثمن، ومقتنعين بهذا الثمن إن شاء الله".

وقدم هنية التهاني للفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم بمناسبة انتهاء شهر رمضان، وحلول عيد الفطر، وخص بالذكر أهالي الشهداء، والأسرى، والمرابطين بالأقصى، وللأهالي بالضفة وغزة، وفلسطينيي الداخل، والشتات، والأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب عن أمله في أن يأتي العيد القادم وقد تكون تحررت فلسطين.