صحة غزة توضح أخر مستجدات فيروس كورونا في القطاع

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أنها لم تجر أي فحوصات جديدة لفيروس كورونا القاتل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء ذلك خلال التقرير اليومي الذي أصدرتها وزارة الصحة مساء اليوم الأحد.

وقالت الصحة في التقرير: "إن إجمالي العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 8824 عينة، منها 8769 عينة سلبية و55 عينة إيجابية.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل وفاة لمريضة كبيرة في السن أمس السبت، فيما تم إعلان شفاء حالتين إضافيتين بفيروس كورونا.

ولفتت إلى أن عدد حالات الدخول في المستشفى الميداني وصلت إلى 36 حالة مؤكدة، تم عمل خروج لـ13 حالة في حين ما زالت 5 حالات داخل الحجر الصحي في معبر رفح .