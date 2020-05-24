حقيقية إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا



تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأحد خبرًا يفيد بإصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا القاتل.

وأكد النشطاء أن الفنانة رجاء نقلت عبر اسعاف فجر اليوم الأحد في أول أيام عيد الفطر السعيد من منزلها إلى مستشفى العزل بمدينة الإسماعيلية.

يُشار إلى أن ابنتها أميرة أكدت إصابة والدتها بفيروس كورونا، وقالت: "تفاجأت فجر أمس بارتفاع شديد في درجة حرارة والدتي حيث تخطت الـ39 مئوية".

وأضافت فور ارتفاع الحرارة أجريت بعض التحاليل وخرجت النتيجة إيجابية أي انها مصابة بفيروس كورونا.

وبكت أميرة بشكل كبير حيث طالبت جميع المصريين ومحبي والدتها بالدعاء لوالدتها بالشفاء والخروج من هذه الأزمة الخطيرة.

وأكدت أن والدتها الفنانة رجاء الجداوي متماسكة ولديها ثقة كبيرة بالله، وأنه سينجيها من هذا الفيروس اللعين.

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي شاركت في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسل "لعبة النسيان" من بطولة دينا الشربيني.