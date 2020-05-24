سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 24-5-2020

إليكم اسعار العملات في سوريا وسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 24-5-2020 سعر الدولار في السوق السوداء وتحسن سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية بعد انهيارها في جميع المدن السورية.

وانخفض سعر الدولار في سوريا في السوق السوداء واسعار العملات في سوريا حيث وصلت ما بين 1600 ليرة سورية و1700 ليرة سورية فيما تحسن سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية.

إليك الآن سعر الدولار في سوريا.. سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 24 مايو 2020 سعر الليرة السورية

وأطلق البنك المركزي السوري حملة لتشديد المراقبة على شركات ومحلات الصرافة في المدن السورية، حيث تم إغلاق بعض المكاتب المرخصة في دمشق ،حيث استهدفت الحملة ايقاف عمليات المضاربة والحد من تلاعب التجار في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

والجدير بالذكر أنه طرأ تحسن كبير على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار أثناء صدور قرار بحجز أموال رامي مخلوف يوم الثلاثاء الماضي، بالتزامن أيضاً مع تحرك من قبل الحكومة لضبط سوق الصرافة المحلي لمنع انهيار سعر الدولار في سوريا.

وفي وقت سابق أكد حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول لقناة سما الموالية للحكومة السوري أنّ الحيلولة دون السقوط انتهت، ولم يعد هناك حلول لوقف الانهيار لديهم

بينما نقدم لكم في موقع فلسطين اليوم التحديث المباشر لـ سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم و سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية وخدمات مختلفة لأسعار العملات ومنها: سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية والدولار في المصرف المركزي السوري وسعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في اسعار التدوال العالمية.

إليك الآن سعر الدولار في سوريا في السوق السوداء اليوم الأحد 24-5-2020 سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في جميع المدن السورية:

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في سوريا شراء بيع

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في ادلب 1700 1705

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق 1700 1710

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب 1690 1700

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الاذقية 1690 1700

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في طرطوس 1690 1700

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حماة 1690 1700

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في منبج 1700 1710

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في جرابلس 1695 1700

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في اعزاز 1710 1720

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الباب 1710 1720

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في عفرين 1695 1700

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في كوباني 1690 1695

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الرقة 1694 1700

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الطبقة 1694 1700

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في القامشلي 1688 1693

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الحسكة 1688 1693

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في درعا 1705 1715

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حمص 1690 1700

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية (سعر الدولار في سوريا) اليوم الأحد 24/5/2020 :

(USD) دولار امريكي = 704.00 ليرة سورية.

وسجل سعر الليرة السورية مقابل اليورو (سعر اليورو في سوريا) اليوم الأحد 24/5/2020 :

(EUR) يورو = 771.58 ليرة سورية.

ووصل سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 24/5/2020 ( سعر الدرهم الإماراتي في سوريا ) :

(AED) درهم إماراتى = 191.66 ليرة سورية.

وسجل سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24/5/2020 :

(EGP) جنية المصري = 44.50 ليرة سورية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي اليوم الأحد 24/5/2020 :

(SAR) ريال سعودي = 187.43 ليرة سورية.

وسجل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 24-5-2020 :

(TRY) ليرة التركية = 252 ليرة سورية.

إليكم سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد 24/5/2020 في المصرف المركزي السوري حسب نشرة مصرف سورية المركزي:

العملة الحد الأدنى

الدولار الأمريكي (US DOLLAR) 704.00 ليرة سورية

اليورو (EURO) 771.58 ليرة سورية

الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) 858.84 ليرة سورية

الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) 505.24 ليرة سورية

الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) 103.48 ليرة سورية

الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) 487.78 ليرة سورية

الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) 2279.42 ليرة سورية

الريال السعودي (SAUDI RIYAL) 187.43 ليرة سورية

الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) 992.95 ليرة سورية

الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) 1864.41 ليرة سورية

الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) 191.66 ليرة سورية

الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) 193.38 ليرة سورية

الريال العماني (OMANI RIAL) 1830.95 ليرة سورية

الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) 44.50 ليرة سورية

االين الياباني 653.70 ليرة سورية

الفرنك السويسري 728.63 ليرة سورية

الكورون السويدي 73.20 ليرة سورية

الدولار الاسترالي 462.07 ليرة سورية

اليوان الصيني 99.11 ليرة سورية

الروبل الروسي 9.89 ليرة سورية

الليرة اللبنانية 46.56 ليرة سورية