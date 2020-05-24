مفاجأة.. غانتس: نتنياهو بريء من قضايا الفساد ولكن!

فاجأ وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس مساء اليوم الأحد الإسرائيليون بدفاعه عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في حادثة هي الأولى من نوعها.

وقال غانتس عقب مثول نتنياهو أمام المحكمة المركزية بالقدس المحتلة في أولى جلسات محاكمته بقضايا فساد: "يفترض أن نتنياهو برئ وأنا واثق من أن النظام القضائي سيلتزم بمحاكمة عادلة معه".

وأضاف: "رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مثل أي مواطن إسرائيلي ويفترض أنه بريء".

قضايا الفساد المتهم فيها نتنياهو

والقضايا الثلاث هي: القضية "4000" المرتبطة بتقديم مجاملات عبر قنوات تنظيمية في حدود 1.8 مليار شيقل لشركة بيزيك الإسرائيلية للاتصالات، مقابل تغطية إيجابية لنفسه وزوجته على موقع إلكتروني إخباري يسيطر عليه شاؤول إلوفيتش الرئيس السابق للشركة.

وفي هذه القضية وُجهت لنتنياهو تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، كما وُجهت لإلوفيتش وزوجته إيرينا تهم الرشوة وعرقلة العدالة.

وفي القضية الثانية التي تعرف بملف "1000" يتهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، بعد حصوله هو وزوجته سارة دون وجه حق على هدايا قيمتها نحو 700 ألف شيقل من المنتج السينمائي أرنون ميلشان الإسرائيلي الجنسية والذي يعمل في هوليوود ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر. وتضمنت الهدايا زجاجات شمبانيا وعلب سيجار، مقابل مساعدة نتنياهو ميلشان في أعماله.

أما القضية الثالثة والمعروفة بملف "2000"، يتهم نتنياهو بالتفاوض على صفقة مع أرنون موزيس صاحب جريدة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية من أجل تحسين تغطيته، مقابل طرح نتنياهو تشريعا لإبطاء انتشار جريدة منافسة، وقد وُجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة ولموزيس تهمة الرشوة.

ورفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي طلبَ نتنياهو إعفاءه من حضور الجلسة الأولى.