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حركة الجهاد وسرايا القدس تزور عوائل شهداء معركة "صيحة الفجر"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:19 - 24 مايو 2020
زيارة شهداء معركة صيحة الفجر زيارة شهداء معركة صيحة الفجر
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زارت قيادة حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس في مدينة غزة صباح اليوم الأحد (أول أيام عيد الفطر السعيد) أهالي شهداء معركة صيحة الفجر.

ورسمت الزيارات التي نظمتها قيادة الحركة الفرحة والسرور على وجوه عوائل الشهداء، وللتأكيد على تمسك على الحركة على درب الشهداء الأبطال حتى تحرير الأقصى من دنس المحتل الإسرائيلي.

معركة صيحة الفجر

يُشار إلى أن معركة صيحة الفجر وقعت بعدما اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي قائد أركان المقاومة في قطاع غزة الشهيد بهاء أبو العطا بتاريخ 12-11-2019 بقصف منزله واستشهد برفقته زوجته "أم سليم"

وقصفت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عقب اغتيال القائد أبو العطا، مدينة "تل أبيب" المحتلة بصواريخ بدر، والمستوطنات المحاذية للقطاع بعشرات القذائف الصاروخية.

واستشهد خلال المعركة 26 مجاهدًا من أبطال سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية.

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