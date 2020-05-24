مجاهدو السرايا يعايدون الشهيد القائد بهاء أبو العطا على طريقتهم الخاصة

على طريقتهم الخاصة وفي أول أيام عيد الفطر المبارك قام مجاهدو سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بمعايدة قائدهم وقائد أركان المقاومة في فلسطين الحاج بهاء أبو العطا، وذلك من خلال زيارة ضريحه ووضع أكاليل من الزهور فوق ضريح الشهيد.

مراسل موقع السرايا رافق صباح اليوم الأول من عيد الفطر مجاهدو سرايا القدس، خلال زيارتهم للمقبرة التي يرقد بها جثمان الشهيد بهاء أبو العطا عضو المجلس العسكري لسرايا القدس وقائد أركان المقاومة في فلسطين وزوجته، وعايش معهم لحظات الاشتياق الممزوجة بالحزن والأسى والفخر والعزة لارتقائه شهيداً على طريق القدس والأقصى. والتف مجاهدو السرايا حول ضريح الشهيد القائد بهاء أبو العطا وقدموا التحية العسكرية له، وجلسوا يعيدوا ذكرياته ويروون سجله الجهادي المشرف، وقصصه التي تنم على أخلاقه الحميدة، وصفاته النبيلة التي جعلته محبوباً من الجميع.

وقرأ مجاهدو سرايا القدس خلال الزيارة سورة الفاتحة على روح الشهيد بهاء أبو العطا وكل الشهداء ووضعوا أكاليل من الزهور فوق ضريحه, وقاموا بالدعاء له بأن يرحمه الله ويتقبل عمله وجهاده في سبيل الله، وأن يتقبله ويسكنه فسيح جناته ويجمعهم به مع الشهداء والأنبياء والصديقين.

وجدد المجاهدون العهد والبيعة للشهيد القائد بهاء أبو العطا بأن يسيروا على خطاه وأن يكملوا مشواره الجهادي ويسلكوا الطريق التي سلكها الشهيد الحاج بهاء أبو العطا ورواها بدمائه الطاهرة، مؤكدين على أنهم سيحققون الحلم الذي ارتقى من أجله القائد أبو العطا شهيداً وهو تطهير كل تراب فلسطين من دنس بني صهيون.

وعاهد مجاهدو السرايا الشهيد الحاج بهاء أبو العطا وإخوانه الشهداء بأن يحافظوا على خيار الجهاد والمقاومة الذي قاتلوا واستشهدوا من أجله، وأنهم لن يتركوا السلاح إلا في ساحات المسجد الأقصى بعد تحريرها على يدهم ويد كل المقاومين الشرفاء.

























