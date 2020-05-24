تحميل تكبيرات عيد الفطر السعيد 2020 مكررة بجودة عالية mp3 وفيديو

تكبيرات عيد الفطر السعيد 1441- 2020 من أهم المقالات التي يبحث عنها الناس في عيد الفطر بجودة عالية mp3 على اليوتيوب، ومع دخولنا في أول أيام عيد الفطر يتجه الناس إلى تشغيل التكبيرات عبر هواتفيهم ليعيشوا أجمل اللحظات في عيد الفطر، إلى جانب أولادهم وبناتهم، ومع زيارة الأرحام.

وأكدت الشريعة الإسلامية أن تكبيرات العيد (عيد الفطر، وعيد الأضحى) المباركين، سنة مؤكدة عن النبي محمد –صلى الله عليه وسلم-، ويبحث المسلمون في أواخر شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر السعيد عن تحميل تكبيرات العيد على اليوتيوب.

"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" تقدم لكم تكبيرات العيد بجودة عالية mp3 بشكل متواصل، في هذا المقال.

كلمات تكبيرات العيد :

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً".

وأكد الداعية الإسلامي محمد العريفي، في وقت سابق، أن السنة إن غابت الشمس وغدا العيد، فيجب أن يكبر الإنسان، فيقول كلمات التكبيرات وهي: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد للله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، موضحا أنه لا بأس بذلك.

صلاة عيد الفطر

وأوضح العريفي، انه يسن للشخص أن يخرج إلى صلاة العيد بأهله.

واسترشد بالأحاديث وقال:"إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس جميعا بالخروج؛ حتى إنه يأمر الحجر النساء اللاتي ليس عليهن صلاة ومعذورة منها أصلا".

وتهنئ وكالة فلسطين اليوم الإخبارية عامة المسلمين في الدول العربية والاسلامية والدول الاجنبية بمناسبة عيد الفطر السعيد، ونتمنى أن يتقبل الله صيامكم.