الاحتلال يعتدي على المصلين بالأقصى في صبيحة عيد الفطر

أفادت مصادر مقدسية، اليوم الأحد، بان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على المصلّين أثناء تأديتهم صلاة عيد الفطر السعيد عند باب الأسباط (أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك)، ما أسفر عن إصابة عدد منهم برضوض، بينهم كبار في السن.

وأوضحت المصادر المحلية، أن قوات الاحتلال استخدمت تلك القوات خلال الاعتداء الهراوات، كما قام بعضهم بضرب المصلين بأعقاب البنادق.

وتمكن المصلّون من الوصول إلى ساحة "الغزالة" عند باب الأسباط لأداء الصلاة، فيما اقتصرت الصلاة داخل المسجد على الموظفين والحراس.

واستمعوا بالساحة لخطبة العيد التي كانت تصدح من داخل المسجد، المُغلق منذ شهرين، بسبب التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

يشار إلى أنه من المقرر أن يفتح المسجد أبوابه بعد العيد، وفق ما أعلنه مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.