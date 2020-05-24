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صور صلاة عيد الفطر في قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة- خاص
  • 09:21 - 24 مايو 2020
صلاة العيد غزة صلاة العيد غزة
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توجه ألاف الفلسطينيين في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، إلى المساجد والساحات المخصصة، لتأدية صلاة عيد الفطر في ظل انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، أعلنت مساء أمس السبت، عن استمرار العمل بقرار في أداء صلاة العيد في المساجد والساحات التابعة لها في قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي إنه "بناء على النتائج الإيجابية للتقييم، والانضباط العالي الذي قدمه المصلون في صلاة الجمعة؛ تقرر الاستمرار في أداء صلاة العيد في المساجد والساحات التابعة لها".

وأضافت: "ذلك لأنها شعيرة مهمة لا تتكرر في العام إلا مرتين، وأقل ما قيل في حكمها أنها سنة، وأوجبها بعض الفقهاء، وقال آخرون أنها فرض كفاية".

ودعت الوزارة الأهالي لأداء صلاة العيد جماعة في البيوت، وخاصة كبار السن والمرضى والنساء والأطفال.

 


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