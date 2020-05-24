القيادي عدنان: اعتداء الاحتلال في الأقصى صبيحة عيدنا إساءة لكل مسلم

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان، أن اعتداء الاحتلال على شيوخنا وأهلنا عند بوابات الأقصى المبارك صبيحة عيدنا مساس بالكل الفلسطيني وإساءة لكل مسلم.

وقال عدنان في تصريح صحفي، إن صلاة العيد على عتبات الأقصى أغاظت الاحتلال وجنده وشفت صدور قوم مؤمنين، مضيفًا: "في تكبيرات العيد في فلسطين نستعلي على باطل الاحتلال ونبشر بزواله".

وشدد عدنان، على أن إصرار شعبنا الكبير على صلاة العيد رغم أخبار كورونا رسالة محبة وفداء لأرضنا ومقدساتنا وتحدٍّ للاحتلال.

وتابع قائلاً: "خاب فأل الاحتلال بالاستفراد بالأقصى المبارك وتحين فرصة كورونا فدونه المهج والأرواح".