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كنيسة القيامة تفتح أبوابها تحت إجراءات مشددة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 09:02 - 24 مايو 2020
كنيسة القيامة كنيسة القيامة
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فتحت، اليوم الأحد، أبواب كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة، مع الالتزام بإجراءات السلامة، وذلك بعد إغلاقها قرابة الشهرين ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وكان رؤساء الكنائس والطوائف المسيحية في القدس قد أصدروا يوم أمس بيانًا يعلنون من خلاله إعادة فتح الكنيسة، على أن يكون مشروطا بتواجد حتى 50 شخصًا بداخلها "كحد أقصى"، إضافة للحفاظ على إجراءات السلامة".

وأكدوا على ضرورة إبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر، وتجنب العبادة التي ينطوي عليها الاتصال الجسدي كلمس وتقبيل الأحجار، والأيقونات، والملابس والعاملين في الكنيسة، فضلًا عن التقيّد الدائم بالتعليمات المتبعة.

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