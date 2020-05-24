طقس اليوم الأحد 24/5/2020.. امتداد منخفض جوي وتساقط أمطار

توقعت الارصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار تتركز بشكل أساسي في شمال البلاد ومناطق أخرى متفرقة وسط البلاد.

ووفق "طقس فلسطين، تكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال نهاراً ومعتدلة في المناطق المنخفضة، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة في الجبال وباردة نسبياً في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال أحياناً.

ويوم الاثنين، يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويسود جو معتدل جداً في ساعات النهار ، ويسود جو بارد نسبي الى بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدله السرعة.

أما الثلاثاء، يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو صيفياً عادياً وحاراً نسبياً الى حار في وقت الظهيرة ومنعشاً ولطيفاً في ساعات المساء والليل، الرياح تكون شمالية الى شمالية غربية.