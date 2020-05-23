وحدة التعبئة بسرايا القدس تنظم مسيرا عسكريا في مناطق مختلفة بقطاع غزة

نظمت وحدة التعبئة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسيراً عسكرياً في مناطق متفرقة من قطاع غزة أمس الجمعة، إحياء ليوم القدس العالمي الذي يصادف آخر جمعة من شهر رمضان المبارك.

وشارك الآلاف من مجاهدي وحدة التعبئة في كافة محافظات قطاع غزة يتقدمهم قيادة حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس, ورفعوا الأعلام الفلسطينية ورايات الجهاد الإسلامي وصور الشهداء الذين ساروا على طريق القدس، مطالبين بتوحد جهود الأمة العربية والإسلامية لإسناد القدس في مواجهة المخططات الصهيونية والدفاع عن المسجد الأقصى.

وألقى مسؤول وحدة التعبئة وعضو المجلس العسكري لسرايا القدس أبو محمد كلمة أكد فيها أن القدس ستبقى محور الصراع العربي الصهيوني وبوصلة مقاومتنا وأن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها سرايا القدس ستبقى متمسكة بخيار الجهاد والمقاومة حتى تحرير القدس.

وأضاف: ستبقى مدينة القدس عاصمة فلسطين مهما حاول البعض قلب الحقائق، وسنقاتل العدو حتى آخر قطرة دم من أجل تحريرها حتى لو تخلى عنا بعض العرب المطبعين مع الكيان الصهيوني.

ووجه مسؤول وحدة التعبئة تحية فخر واعتزاز إلى الشهداء الذين قضوا على طريق القدس وعلى رأسهم الشهيد القائد الحاج/ بهاء أبو العطا "أبو سليم" قائد أركان المقاومة في فلسطين، وإخوانه القادة الشهداء الذين سبقوه نحو الجنان.

وفي ختام كلمته أبرق القيادي أبو محمد بالتحية إلى الجمهورية الإسلامية في إيران على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية ومقاومتها، موجهاً الشكر لها على التضحيات التي قدمتها في سبيل القدس والتي كان آخرها ارتقاء شهيد فلسطين شهيد القدس الحاج قاسم سليماني الذي أمد المقاومة بالمال والسلاح والخبرات حتى أصبحت على ما هي عليه اليوم من قوة وعزيمة وشكيمة.

ويحيي مسلمو العالم، في كل عام، وعبر مسيرات حاشدة، يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك والذي دعا إليه مفجر الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني للتأكيد على دور الأمة كلها في تحرير فلسطين واستعادة القدس والمسجد الأقصى، وللتضامن مع الشعب الفلسطيني في دعم حقوقه المشروعة.





















