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كهرباء غزة تصدر تنويهًا لجدول توزيع الطاقة خلال أيام عيد الفطر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:13 - 23 مايو 2020
كهرباء غزة تصدر تنويهًا لجدول توزيع الطاقة خلال أيام عيد الفطر كهرباء غزة تصدر تنويهًا لجدول توزيع الطاقة خلال أيام عيد الفطر
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أصدرت شركة الكهرباء في محافظات قطاع غزة، اليوم السبت، تنويهًا لجدول توزيع الكهرباء خلال أيام عيد الفطر السعيد 2020.

وأوضحت شركة الكهرباء في تصريحات صحفية، أن جدول الكهرباء في العيد سيكون ثمانية ساعات وصل، يقابله بذات الساعات قطع.

وبيّنت أن الشركة ستعمل على ضح كميات كهرباء لجميع البيوت بالتساوي، حال توافرت تلك الكميات لها، منبهةً إلى أن ذلك يعتمد على طبيعة الأجواء.

ولفتت، إلى أن معدل استهلاك المواطنين للكهرباء في موجة الحر الأخيرة قد وصلت قرابة 500 ميغاوات، والمتوفر 180 ميغاوات فقط.

 وأهابت الشركة، جميع المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، وعدم تشغيل المفرط للمكيفات وأجهزة التبريد.

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