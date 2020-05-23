الاقتصاد تحيل 30 مخالفاً للنيابة العامة

قالت وزارة وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، إنها أحالت 30 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، مشيرة إلى أن أغلب المخالفات تركزت في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية وعدم التقيد بإجراءات السلامة العامة.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي لها، أنه ومنذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 166 مخالفا، واغلاق 78 منشأة تجارية صناعية مخالفة.

وأوضحت انها أتلفت نحو 23 طنا عبارة عن سلع غذائية وكيماوية تالفة، وإتلاف نحو 4700 عبوة مياه معدنية من انتاج المستعمرات، إضافة إلى ضبط نحو 10 أطنان من المواد الغذائية التالفة، والسلع الإسرائيلية المنتهية الصلاحية.