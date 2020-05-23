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وفيات "كورونا" في الولايات المتحدة تقترب من الـ100 ألف

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 13:22 - 23 مايو 2020
مختبر لفحص فيروس كورونا (ارشيف) مختبر لفحص فيروس كورونا (ارشيف)
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سجلت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم السبت، مئات الآلاف من الوفيات في الدولة خلال 24 الاخيرة، جراء اصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفق أحدث إحصائية لجامعة "جونز هوبكنز".

وأوضحت الجامعة، أن 1260 شخص توفوا جراء الفيروس، ما رفع اجمالي الوفيات في الولايات المتحدة إلى 95.921 وفاة، فيما تعد ولاية نيويورك الأكثر تضررًا من الوباء، حيثُ سجلت 23 ألف وفاة وحدها، حتى اللحظة.

وتلاها ولاية نيو جيرسي بأكثر من 10 آلاف وفاة، ثم إيلينوس بما يزيد عن 4 آلاف، بينما أصيب حوالي مليون وأزيد 600 ألف إصابة، منذً تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" مارس الماضي، وهو ما جعل البلاد تتصدر قائمة الدول الموبوءة.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إعادة فتح المرافق العامة والترفيهية في كافة الولايات الخميس تدريجيًا، بينما يعارض حاكم الولايات تلك القرارات.  

عالميًا، توفى 340.324 حالة وفاة، فيما تجاوز تعداد الإصابات عتبة 5 ملايين إصابة، في 193 بلدًا ومنطقة، في حين تبقى مسألة انتاج اللقاح تؤرق الدول كافة.

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