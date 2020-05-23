يتساءل الملايين من المسلمون عن حكم صيام اليوم التالي ليوم عيد الفطر السعيد لصيام الـ6 من شوال.
ويحاول المسلمون صيام الـ6 من شوال بعد انتهاء شهر رمضان المبارك بسبب التعود على الصيام.
ويبحث الكثير من الناس عن حكم الصيام في اليوم الثاني للعيد وفي هذا نقول:
- إن صيامك لثاني يوم عيد الفطر لا حرج فيه، بل هو مطلوب لأن المبادرة بقضاء ما فات من رمضان مطلوبة حسب الإمكان.
- يوم العيد شرعاً لا يشمل إلا يوما واحداً ولا يتعداه إلى غيره، سواء كان عيد فطر أو عيد أضحى، لكن في الأضحى نهينا عن صيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكرٍ لله تعالى متفق عليه، وراجعي الفتوى رقم: 18، والفتوى رقم: 6579. والله أعلم.