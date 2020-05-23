دول عربية واسلامية أخطات في رؤية الهلال ..فمن هي ؟

أكد مركز الفلك الدولي إنه قد يكون حدث خطأ في رؤية الهلال أمس الجمعة 22/5/2020 في بعض الدول الإسلامية التي أعلنت اليوم السبت أول أيام عيد الفطر.

في تغريدة له على "تويتر"، وأوضح المركز الفلكي، أمس الجمعة أن عدة دول مثل موريتانيا، والصومال، والسنغال، ومالي قد تكون في الحقيقة شاهدت كوكب عطارد وتم اعتماده كهلال شوال.

وبين المركز الفلكي ان "كوكبا الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدا ولافت للنظر كما هو مبين في الصور المرفقة، قد يكون هذا هو السبب".

وتابع في تغريدة أخرى: "صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس، يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي، وذلك كما يظهر من غرب إفريقيا".

وكانت عدد من الدول بينها عربية، عن تمكنها من رؤية هلال شوال مساء أمس الجمعة، واحتفلت بعيد الفطر المبارك اليوم السبت، خلافا لإعلان غالبية الدول الإسلامية أن العيد يوم غد الأحد، مثل السعودية والإمارات وقطر ومصر.