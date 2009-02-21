طالبان تستخدم تقنية بريطانية في قنابلها بافغانستان

فلسطين اليوم-وكالات

لفتت صحيفة "الدايلي تلغراف" البريطانية السبت ان بعض القنابل التي تستعملها حركة طالبان في افغانستان تحتوي على مكنوات الكترونية زودها بها مسلمون بريطانيون.

وقالت الصحيفة التي لم تذكر اي مصدر، ان مكونات تستعمل في تفجير القنابل عن بعد ارسلها مؤيدون لحركة طالبان في الدول المجاورة لافغانستان او نقلها متطوعون جوا الى باكستان ومن هناك عبرت الحدود الافغانية.

واوضحت المجلة ان ضابطا بريطانيا في نزع الالغام ابلغ وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند بعملية التهريب هذه خلال زيارته الى افغانستان الاسبوع الماضي.

وقال الضابط للوزير "عثرنا على مكونات الكترونية بريطانية في القنابل التي تستهدف القوات البريطانية".

وينتشر حوالي 8300 عسكري بريطاني في افغانستان في اطار قوة الحلف الاطلسي (ايساف) معظمهم في اقليم هلمند (جنوب)، احد معاقل التمرد الافغاني.