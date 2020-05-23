تعرف على طقس أيام عيد الفطر في فلسطين .. منخفض جوي وأمطار قادمة!

قالت دائرة الارصاد الجوية اليوم السبت 23/5/2020 ، ان كتلة هوائية باردة قادمة خلال أيام عيد الفطر السعيد وستكون محملة بالأمطار ويبدا تاثيرها منذ مساء اليوم .

وقالت دائرة الارصاد ان انخفاضاً آخر ملموس درجات الحرارة يطرأ مساء اليوم لتصبح حول معدلها السنوي العام ، وامطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غداً الأحد 2020/05/24 أول أيام عيد الفطر السعيد : كتلة هوائية باردة نسبيا الى باردة مرافقة لامتداد منخفض جوي يؤثر على المنطقة لذا يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق مختلف خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ثاني ايام عيد الفطر السعيد ، الأثنين 2020/05/25: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ثالث ايام عيد الفطر السعيد ، الثلاثاء 2020/05/26: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموسة على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج