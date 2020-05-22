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الأوقاف: قرار بفتح المسجد الأقصى بعد أسبوع

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 23:29 - 22 مايو 2020
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من المقرر أن تفتح دائرة الأوقاف المسجد الأقصى المبارك في مستهل الأسبوع الأول بعد عيد الفطر.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، مساء الجمعة، "نبشر أهل بيت المقدس وفلسطين أنه سيتم فتح أبواب المسجد الأقصى بعد الأسبوع الأول من عيد الفطر، لاستقبال المصلين الوافدين إليه".

وأضاف "بناء على ما ورد من دار الإفتاء فإن يوم غد السبت يكون المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم الأحد الأول من شوال هو أول أيام عيد الفطر".

في سياق آخر، اعتدت قوات الاحتلال مساء اليوم الجمعة على المصلين بوحشية خلال أدائهم صلاة العشاء والتراويح، واعتقلت شابا لم تعرف هويته.

وذكر شهود عيان أن المصلين تفاجأوا بالقوات تهجم على المصلين خلال تواجدهم في باب الأسباط، واعتدت عليهم بالضرب وجرت بينها والمصلين اشتباكات بالأيدي.

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