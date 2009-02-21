انطلاق المرحلة الأولى من مشروع (التكافل الدولي) في الأراضي الفلسطينية

فلسطين اليوم-الخليل

أعلن المركز الفلسطيني للإتصال والدراسات التنموية في الخليل وصندوق التنمية الدولية في بانكوك وشبكة منظمات التنمية والتعاون في دكار عن إنطلاق مشروع من أسرة الى أسرة ( التكافل الدولي ) في الأراضي الفلسطينية، وبدأت المرحلة التجريبية الأولى من تطبيق المشروع في عدد من المخيمات الفلسطينية، حيث سيتم ترشيح 300 عائلة فلسطينية في المرحلة الاولى منه وسيتم التركيز على الحالات المحتاجة والتي لم تتلقى أية معونات طارئة سواء من وكالة الغوث الدولية أو من وزارة الشؤون الإجتماعية.

وأشارت فداء أبو تركي مديرة المركز إلى أن عدد العائلات الفلسطينية التي ستستفيد من هذا المشروع سيبلغ عددها في نهاية هذا العام ثلاثة آلاف عائلة بحيث سيتم إضافة 300عائلة جديدة شهرياً إلى المشروع وأن المساعدات التي تقدمها العائلات في أوروبا وأمريكا وآسيا واستراليا وافريقيا ستقدم مباشرة وعبر البنوك وبإسم العائلات الفلسطينية المستفيدة دون أي وسيط سواء كان مؤسساتي أو حكومي، مضيفة بأن المشروع سيتواصل لمدة ثلاث سنوات ويمكن تطويره بعد قياس مؤشرات نجاحه بعد كل سنة من سنوات تنفيذ المشروع.

واوضح جميل الدرباشي مدير عام المركز في حفل إنطلاقة المشروع والذي تم بالتزامن في كل من مدينة الخليل وبانكوك في تايلند ودكار في السنيغال بمشاركة المؤسسات الأوروبية والأمريكية الشريكة وإدارة الشبكة الدولية للتعاون والتنمية وصندوق التنمية الدولي، بأن هذا المشروع تم من خلال جهد دولي كبير قامت به المؤسسات الصديقة للشعب الفلسطيني في 36 دولة بمافيها دول من المغرب العربي ودول إسلامية أخرى، منوها بأن هذا المشروع سينفذ بشراكات محلية رسمية.