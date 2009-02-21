الاحتلال يحمل الحكومة اللبنانية مسئولية إطلاق « الكاتيوشا » وحزب الله وفتح ينفيان علاقاتهما

فلسطين اليوم-وكالات الأنباء

حمل الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني المسئولية، عن إطلاق الكاتيوشا صباح اليوم من الجنوب اللبناني باتجاه فلسطين المحتلة.

من جهة ثانية نفى (حزب الله) في بيان اليوم اي علاقة له من قريب او من بعيد بالصواريخ التي اطلقت صباحا من الجنوب باتجاه فلسطين المحتلة

كذلك نفت (حركة فتح) على لسان امين سرها في لبنان سلطان ابو العينين علاقة اي فصيل من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية باطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.

من جهة اخرى اعلن الجيش اللبناني انه عثر في المنطقة بين القليلة والمنصوري والحنية على المنصتين اللتين اطلق منهما الصاروخان على شمال فلسطين المحتلة.

وكان مجهولون قد اطلقوا من المنطقة الواقعة بين الحنية والمنصوري في الجنوب صاروخي كاتيوشا باتجاه شمال فلسطين المحتلة، فيما قصفت القوات الاسرائيلية بقذائف المدفعية المنطقة التي اطلقت منها تلك الصواريخ.

وقد حضرت الى مكان سقوط القذائف القوة الايطالية العاملة في اطار قوات الطوارىء الدولية المعززة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) واقامت انتشارا واسعا في المنطقة كما حضرت وحدات من الجيش اللبناني.