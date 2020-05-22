ضهير: الاسبوع الحالي هو الأخطر على قطاع غزة لأسبابٍ عديدة

اكد نائب مدير عام الرعاية الاولية ورئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة د.مجدي ضهير أنَّ هذا الاسبوع الحالي هو الأخطر على قطاع غزة، فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا (كوفيد_19).

وأوضح ضهير في تصريحات صحفية أن الأسبوع الحالي الأخطر على قطاع غزة نظراً، لوجود اصابات مؤكدة في قطاع غزة حتى وان كانت في داخل مراكز الحجر.

وأشار إلى وجود أعدادٍ من المخالطين، مما سيرفع عدد الإصابات، لافتاً إلى انَّ الإجراءات والتدابير لا تشكل ضمان مانع على وجه اليقين

وذكر أن الأسواق المزدحمة بالمواطنين يمكن في حال وجود حالة واحدة أن تشكل بوابة لنشر الإصابات.

وفيما يتعلق بصلاة الجمعة القادمة، أوضح أنها قد تسهل الانتشار بوتيرة أعلى وسرعة إضافية، كذلك تشابهها بالخطورة صلاة العيد التي قد تشكل بوابة إضافية أخرى.