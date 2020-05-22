تعرف على موعد أول أيام عيد الفطر في سلطنة عمان 2020 - 1441

يبحث العمانيون عن موعد أول أيام عيد الفطر في سلطنة عمان 2020 – 1441، وقد نشرت العديد من المواقع الإعلامية والمؤسسات المختصة برصد الأهلة بعض المعلومات التي يمكن من خلالها استشراف موعد أول أيام عيد الفطر في سلطنة عمان 2020 – 1441.

وفي تقرير فلكي لتوضيح موعد عيد الفطر في سلطنة عمان تحدث الخبير الفلكي الدكتور صبيح بن رحمن الساعدي حول الحسابات الفلكية لحركة الشمس والأرض والقمر وتأثير الكواكب السيارة الأخرى على حركة القمر لهلال شهر شوال وموعد عيد الفطر في السلطنة.

حيث تشير الحسابات إلى أن هلال شهر شوال للعام الهجري 1440 سيظهر عند الساعة 2 وفي الدقيقة الثالثة وثانيتين ظهر يوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2019 (حسب التوقيت المحلي لسلطنة عمان )، وتكون رؤية الهلال في ذلك اليوم صعبة جدًا جدًا في جميع محافظات السلطنة وغالبية الدول العربية والإسلامية.

يعود السبب في ذلك أن الهلال يغرب بعد غروب الشمس بحوالي دقيقتين ونصف الدقيقة ويكون على ارتفاع نصف درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة (بالنسبة للعاصمة العمانية مسقط).

بينما أوضح أن الهلال سوف يشاهد في اليوم التالي الثلاثاء الموافق 04 يونيو 2019 ، بسهولة ويسر في جميع محافظات السلطنة ومعظم الدول العربية والإسلامية ،و يمكث الهلال حوالي ساعة و 3 دقائق بعد غروب الشمس (بالنسبة للعاصمة مسقط)، و يكون الهلال على ارتفاع حوالي 13 درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة.