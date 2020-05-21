موعد صرف مرتبات مايو 2020 – رمضان 1441 في السعودية.. وما حقيقة تقديم رواتب مايو (رمضان)

تساءل المواطنون السعوديون اليوم عن موعد صرف مرتبات مايو 2020 – رمضان 1441 في السعودية، لاسيما مع انباء غير مؤكدة عن تقديم رواتب شهر مايو (رمضان).

وطالب الكثير من السعوديين بضرورة تقديم موعد صرف مرتبات مايو 2020 (رمضان 1441) في السعودية، وذلك بسبب التكاليف الملقاة على عاتقهم مع اقتراب عيد الفطر السعيد.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2020 في السعودية

أوضحت وزارة المالية السعودية بأن صرف مرتبات شهر مايو 2020 سيتم بعد اجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام، حيث ستبدأ الحكومة السعودية في إيداع المبالغ المالية في حسابات الموظفين بدءًا من يوم 4 شوال 1441 والموافق 27 مايو الجاري، نافية بذلك أي أنباء تتحدث عن تقديم مواعيد صرف مرتبات مايو 2020.

وأشارت الحكومة السعودية بأنها ملتزمة بصرف مرتبات شهر مايو 2020 كاملة لكل الموظفين في الحكومة بدون أي استقطاعات، وذلك مراعاة للظروف الحالية والتي أثرت بشكل كبير على تكاليف المعيشة وزادت من أعباء الحياة في المملكة العربية السعودية مع تفشي فيروس كورونا.

حقيقة تقديم مرتبات مايو 2020 في السعودية

أكدت الحكومة السعودية بأنه لا نية لتقديم مرتبات موظفي القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو الجاري 2020، مشيرة إلى كون ما حدث هو فقط تقديم مواعيد صرف مرتبات المتقاعدين لتصبح يوم 18 مايو الجاري بدلًا من يوم 24 مايو وكان هذا بسبب وجود تضارب وتعارض بين مواعيد صرف المرتبات وبين أجازة عيد الفطر.

ولكن موظفي القطاع الحكومي في المملكة سيكون بإمكانهم الحصول على رواتبهم كاملة لشهر مايو 2020 بدءًا من يوم 4 شوال 1441 والموافق 27 مايو الجاري، وذلك من مختلف البنوك التي تملك تعاقدات مع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية.