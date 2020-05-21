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"الداخلية" تعلن عن إجراءات احترازية بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:16 - 21 مايو 2020
فيروس كورونا في غزة فيروس كورونا في غزة
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اتخذت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إجراءات احترازية في ضوء مستجدات مواجهة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الشرطة ستعمل على تأمين إقامة صلاتي الجمعة، مضيفة بأنه تقرّر إغلاق الساحات والمتنزهات العامة، والمدن الترفيهية، مع تشديد إجراءات منع التجمهر خلال إجازة عيد الفطر.

وأضافت بأن الشرطة ستشدد إجراءاتها الرقابية على كافة أماكن التجمع والازدحام، وستتخذ إجراءاتها بحق المرافق المُخالفة، مشيرة إلى أنه تقرّر وقف استقبال المواطنين العالقين من الدول الأخرى عبر المعابر حتى 30 يونيو المقبل.

وقالت إنه تم تشديد إجراءات إغلاق المناطق الحدودية كافة براً وبحراً.

كما دعت الوزارة ندعو المواطنين الكرام إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، والحد من الحركة والتنقل واقتصارها على الضرورة، وعدم التهاون في ظل التطورات والمستجدات الأخيرة.

 

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