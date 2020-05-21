دعاء وداع شهر رمضان كلمات عن نهاية رمضان 2020 - 1441

مع اقتراب وداع شهر رمضان المبارك، يحاول المسلمون البحث عن دعاء وداع شهر رمضان المبارك، إذ رصدت محركات البحث العالمية بث المسلمون عن دعاء أواخر شهر رمضان ووداع شهر رمضان.

ونرصد لكم في هذه المقالة أبرز الأدعية التي يمكن أن يدعوا بها المسلم مع اقتراب وداع شهر رمضان المبارك.

اليكم دعاء وداع شهر رمضان كلمات عن نهاية رمضان عبر موقع فلسطين اليوم، شهر رمضان من أفضل وأهم شهور السنة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو يأتي بمثابة فرصة للمسلم حتى يزيد من حسناته والثواب والأجر الذي يحصل عليه، وصيام هذا الشهر الفضيل فرضه المولى على كل مسلم بالغ عاقل.

” اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه ، فإن جعلته فاجعلني مرحوماً ولا تجعلني محروماً”. .

دعاء وداع شهر رمضان

اللّـهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ في كِتابِكَ الْمُنْزَلِ (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذي اُنْزِلَ فيهِ الْقُرْآنُ) وَهذا شَهْرُ رَمَضانَ وَقَدْ تَصَرَّمَ فَاَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَريمِ وَكَلِماتِكَ التّامَّةِ اِنْ كانَ بَقِيَ عَليَّ ذَنْبٌ لَمْ تَغْفِرْهُ لي اَوْ تُريدُ اَنْ تُعَذِّبَني عَلَيْهِ اَوْ تُقايِسَني بِهِ اَنْ يَطْلَعَ فَجْرُ هذِهِ اللَّيْلَةِ اَوْ يَتَصَرَّمَ هذَا الشَّهْرُ اِلاّ وَقَدْ غَفَرْتَهُ لي يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ، اللّـهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بِمَحامِدِكَ كُلِّها اَوَّلِها وَآخِرِها ما قُلْتَ لِنَفْسِكَ مِنْها وَما قالَ الْخَلاَئِقُ الْحامِدُونَ الُْمجْتَهِدُونَ الْمَعْدُودُونَ الْمُوَفِّرُونَ ذِكْرَكَ وَالشُّكْرَ لَكَ الَّذينَ اَعَنْتَهُمْ عَلى اَداءِ حَقِّكَ مِنْ اَصْنافِ خَلْقِكَ مِنَ الْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبينَ وَالنَّبِيّينَ وَالْمُرْسَلينَ.

وَاَصْنافِ النّاطِقينَ وَالْمُسَبِّحينَ لَكَ مِنْ جَميعِ الْعالَمينَ، على اِنَّكَ بَلَّغْتَنا شَهْرَ رَمَضانَ وَعَلَيْنا مِنْ نِعَمِكَ وَعِنْدَنا مِنْ قِسَمِكَ وَاِحْسانِكَ وَتَظاهُرِ امْتِنانِكَ فَبِذلِكَ لَكَ مُنْتَهَى الْحَمْدِ الْخالِدِ الدّائِمِ الرّاكِدِ الُْمخَلَّدِ السَّرْمَدِ الَّذي لا يَنْفَدُ طُولَ الاَْبَدِ جَلَّ ثَناؤُكَ اَعَنْتَنا عَلَيْهِ حَتّى قَضَيْتَ عَنّا صِيامَهُ وَقِيامَهُ مِنْ صَلاةٍ وَما كانَ مِنّا فيهِ مِنْ بَرٍّ اَوْ شُكْرٍ اَوْ ذِكْرٍ،

أعمال المسلم في رمضان

هناك العديد من العبادات والأعمال التي يجب على كل مسلم أداؤها في شهر رمضان المبارك، حتى يكون له نصيبا وحظا وافرا من الخير الكثير والأجر والثواب العظيم الذي يتضاعف في هذا الشهر الطيب.