أون لاين: تحميل تكبيرات عيد الفطر السعيد 2020 بجودة عالية mp3 جميلة من الحرم

تعتبر تكبيرات عيد الفطر 2020 – 1441 من أكثر ما يبحث عنه المسلمون في يوم العيد، كونها أحد أبرز الطقوس الدينية، التي نصت عليها السنة النبوية الشريفة.

ونرصد لكم في السطور التالية تحميل تكبيرات العيد mb3 وذلك للاستماع الى اجمل التكبيرات المسجلة من الحرم المكي والمدني.

إليك تحميل تكبيرات عيد الفطر السعيد 2020 بجودة عالية mp3 ، وفي هذا المقال نقدم لحضراتكم أجمل الأصوات والانغام لتكبيرات العيد ومن داخل الحرم المكي.

وأكدت الشريعة الإسلامية أن تكبيرات العيد (عيد الفطر، وعيد الأضحى) المباركين، سنة مؤكدة عن النبي محمد –صلى الله عليه وسلم-، ويبحث المسلمون في أواخر شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر السعيد عن تحميل تكبيرات العيد على اليوتيوب.

ورصدت مواقع التواصل الاجتماعي بحث المتابعون والمسلمون من جميع أنحاء العالم على تحميل تكبيرات العيد بصوت مشايخ الحرم، أو صوت الأطفال الصغار .

كلمات تكبيرات العيد :

وفي هذا الصدد وضعنا بين ايدكم كلمات لتكبيرات العيد، وهي:

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“.

وأكد الداعية الإسلامي محمد العريفي، في وقت سابق، أن السنة إن غابت الشمس وغدا العيد، فيجب أن يكبر الإنسان، فيقول كلمات التكبيرات وهي: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد للله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، موضحا أنه لا بأس بذلك.

وأوضح العريفي، انه يسن للشخص أن يخرج إلى صلاة العيد بأهله.

واسترشد بالأحاديث وقال:"إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس جميعا بالخروج؛ حتى إنه يأمر الحجر النساء اللاتي ليس عليهن صلاة ومعذورة منها أصلا".

وبدأ العد التنازلي لاقتراب موعد عيد الفطر السعيد المبارك 2020، حيث يتبقى أيام معدودة لإعلان عن اول أيام عيد الفطر.

وفي هذا المقال تبارك وكالة فلسطين اليوم الإخبارية لجميع المسلمين في بقاع الأرض عيدهم المبارك بكل محبة وسرور وتتمنى لهم كل الخير، وان يأتي العام المقبل وقد زالت الهموم والغموم.