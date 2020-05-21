"الشعبية" تدين التطبيع الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة، من خطوة تطبيعية إضافية مع الكيان الإسرائيلي، عندما أرسلت طائرة إماراتية لتهبط في مطار اللّد بغطاء نقل مساعدات طبية للفلسطينيين، بتنسيق مع "السلطات الإسرائيلية"، ودون أي تشاور أو تنسيق مع السلطة الفلسطينية صاحبة الشأن.

وقالت الجبهة في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه :"في الوقت الذي تثمن فيه الجبهة وتقدر عالياً مواقف الشعب العربي في الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني ونضاله، ترى في الخطوة الرسمية التطبيعية الجديدة لدولة الإمارات تعاكساً مع ذلك، وتحمل دلالات خطيرة، وكأنها تكافئ من خلالها حكومة الضم الصهيونية على برنامجها القائم على الضم والنفي".

وختمت الجبهة الشعبية بتثمين قرار السلطة الرافض لاستلام هذه المساعدات، التي يمكن وصفها بـ"دس السم في العسل"، ودعتها إلى سياسة شاملة ضد كل أشكال التطبيع التي تقوم بها بلدان عربية عديدة، والبدء بترجمة فورية من قبلها لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن العلاقة مع دولة الكيان، وإلغاء الاعتراف بها والاتفاقيات معها، والتي ساقتها هذه البلدان مبرراً وغطاءً لسياستها التطبيعية.