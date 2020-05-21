يبحث الكثير من الناس وخاصة الشباب عن طريقة تغيير اسم في ببجي موبايل pubg mobile، إذ يرغبون في تغيير الأسماء الافتراضية التي تقدمها اللعبة لهم.
وغالباً ما تختار اللعبة اسماءً تلقائية للاعبين، غير أن ذلك لا يعجب كثيراً بعض اللاعبين الذين يفضلون اختيار أسمائهم بأنفسهم.
طريقة تغيير الاسم في لعبة pubg mobile ببجي 2020 بسهولة:
حيث نتابع شرح كيفية تغير الاسم في ببجي بدون بطاقة بالاضافة الي طريقة تغير العلم في لعبة ببجي موبايل ، حيث حصلت لعبة باتل جرواند على شهرة كبيرة في المنتصف الآخير من العام الماضي، وخصوصًا في العالم العربي ، حيث تطلبة لعبة PUBG Mobile من اللاعبين في بداية اعداد اللعبة أختيار أسمائهم وكذلك تخصيص صورة رمزية في عملية الاعداد الاولي.
وبعد فترة يحتاج اللاعب لتغير الاسم ، ويكون هُناك صعوبة في تغيير الأسم حيث سنتابع من خلال مقالنا الليلة كيفية تغير الاسم في اللعبة بسهولة من خلال خطوات سهلة جدًا ، حيث سيحتاج فقط المستخدم الحصول علي بطاقة “Name Card”، والتي سيحتاجها المستخدمين لجمعها من اجل الحصول عليها.
- طريقة تغيير الاسم في بيجي اليكم طريقة تغيير الاسم في لعبة ببجي 2020 pubg mobile : لتغيير الاسم بسهولة اذهب الي ‘Events’ علي اسفل يمين الشاشة،ومن ثم قم بتجميع جميع المكأفات التي حصلت عليها.
- الخطوة الثانية بعد تجميع جميع المكأفات انتقل إلى Inventory في منتصف أسفل الشاشة، ومن ثم الضغط علي box او بوكس من الاسفل.
- ثم قُم بالبحث عن بطاقة النيم كارت او ID ، او Name card حسب لغة اللعبة، ومن ثم قم بالضغط عليها.
- ومن ثم سيطلب منك الاسم الجديد ، قم باختيار الاسم وتأكد ان الاسم غير موجود مسبقًا. ومن ثم الضغط علي كلمة موافق لحفظ التغيرات ، وسيقوم علي الفور بتغيير الاسم للاسم الجديد. ملاحظة ، يوجد بعد في المستوى 10 من اللعبة الحصول علي بطاقة تغير الاسم مرة آخري ، يمكنك الحصول علي البطاقة واتباع الخطوات مرة آخرى.
- كيفية تغيير العلم في لعبة ببجي pubg طريقة تغير علم دولتك في لعبة ببجي pubg mobile : لتغير العلم عليك الدخول علي لعبة ببجي pubg mobile ، قم بالتوجهة علي صورة حسابك الموجودة علي اليمين، بعد الدخول علي صورة حسابك ستظهر لك صورة حسابك ، حيث يمكنك تغير صورتك في اللعبة بسهولة .
- في نفس الشاشة تحت RP الخاص بك يوجد كلمة معلومات او Information قم بالضغط عليها، ومن ثم ستظهر لك profile Display، ومن الجانب كلمة Flag قم بالضغط عليها ، ومن ثم باختيار علم دولتك.