يبحث الكثير من الناس وخاصة الشباب عن طريقة تغيير اسم في ببجي موبايل pubg mobile، إذ يرغبون في تغيير الأسماء الافتراضية التي تقدمها اللعبة لهم.

وغالباً ما تختار اللعبة اسماءً تلقائية للاعبين، غير أن ذلك لا يعجب كثيراً بعض اللاعبين الذين يفضلون اختيار أسمائهم بأنفسهم.

طريقة تغيير الاسم في لعبة pubg mobile ببجي 2020 بسهولة:

حيث نتابع شرح كيفية تغير الاسم في ببجي بدون بطاقة بالاضافة الي طريقة تغير العلم في لعبة ببجي موبايل ، حيث حصلت لعبة باتل جرواند على شهرة كبيرة في المنتصف الآخير من العام الماضي، وخصوصًا في العالم العربي ، حيث تطلبة لعبة PUBG Mobile من اللاعبين في بداية اعداد اللعبة أختيار أسمائهم وكذلك تخصيص صورة رمزية في عملية الاعداد الاولي.

وبعد فترة يحتاج اللاعب لتغير الاسم ، ويكون هُناك صعوبة في تغيير الأسم حيث سنتابع من خلال مقالنا الليلة كيفية تغير الاسم في اللعبة بسهولة من خلال خطوات سهلة جدًا ، حيث سيحتاج فقط المستخدم الحصول علي بطاقة “Name Card”، والتي سيحتاجها المستخدمين لجمعها من اجل الحصول عليها.