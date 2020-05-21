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الاحتلال: "رياح السماء" تهدف لمواجهة التهديدات من الجبهة الشمالية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:50 - 21 مايو 2020
مناورة عسكرية مناورة عسكرية
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كشف المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي النقاب، عن تدريبات عسكرية جديدة، تُجريها وحدات الجيش من الجيش الإسرائيلي، لمواجهة التصعيد على الحدود اللبنانية – السورية.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن التدريبات التي تحمل اسم "رياح السماء"، تهدف لمواجهة أي تصعيد محتمل.

وأشار إلى انّها تهدف لتعزيز الجاهزية في المنطقة الشمالية على جبهتي سوريا ولبنان لمواجهة سيناريوهات من التصعيد وحتى حالة نشوب حرب.

وأضاف في تغريدة له عبر موقع "تويتر": "في إطار ذلك تجري أعمال لفحص جاهزية وحدات القيادة بالاضافة إلى أعمال لتنظيم الميدان المتمثلة بإقامة العوائق الأمنية وفتح طرقات استعدادًا لاي طارئ".

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