تغيير العلم في لعبة ببجي موبايل 2020، من الأمور التي يبحث عنها لاعبي لعبة ببجي موبايل، خاصة اللاعبون الجدد والتي يقومون بتحميل اللعبة لأول مرة، ويريدون تغيير العلم الافتراضي إلى العلم الخاصة بالدولة التي ينتمي إليها، أو إ

طريقة تغيير العلم في لعبة ببجي موبايل pubg

وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، طريقة وخطوات تغيير العلم في اللعبة بسهولة، كي تستطيع اختيار العلم الذي تريده، من خلال الخطوات التالية، فما عليك سوى اتباعها كي تحصل على ما تريد.

تغيير علم الدولة في لعبة ببجي موبايل 2020

لتغير العلم في اللعبة عليك الدخول إلى لعبة ببجي pubg mobile ، ثم توجه إلى صورة حسابك الموجودة في أعلى اليمين، ثم اضغط على صورة حسابك، بعدها سيظهر لك صورة حسابك، حيث يمكنك تغير صورتك في اللعبة بسهولة.

خطوات تغيير العلم في لعبة ببجي

في نفس الشاشة تحت RP الخاص بك يوجد كلمة معلومات او Information قم بالضغط عليها، ومن ثم ستظهر لك profile Display، ومن الجانب كلمة Flag قم بالضغط عليها ، ومن ثم باختيار علم الدولة الذي تريده.

وهنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، حول طريقة تغيير علم دولتك في لعبة ببجي موبايل 2020، وسنرفق لكم في مقالات أخرى تحديثات لعبة ببجي شهر مايو 2020.