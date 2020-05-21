7 خطوات لتغيير الاسم في لعبة ببجي موبايل 2020

أسهل طريقة لتغيير الاسم في لعبة pubg mobile ببجي موبايل 2020، ونحن في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سنزودكم بأسهل طريقة لتقوم بتغيير الاسم في لعبة ببجي موبايل، ولتختار الاسم الذي يناسبك وتحب أن يراه بك اللاعبين الأخرين.

طريقة تغيير الاسم في لعبة ببجي موبايل 2020

وفي هذا المقال سنتابع شرح طريقة تغير الاسم في ببجي بدون بطاقة بالإضافة الي طريقة تغير العلم في لعبة ببجي موبايل ، خاصة بعد ما تطلبه لعبة PUBG Mobile من اللاعبين في بداية اعداد اللعبة باختيار أسمائهم وكذلك تخصيص صورة رمزية في عملية الاعداد الاولي.

وبعد مدة يحتاج اللاعب لتغير الاسم ، ويكون هُناك صعوبة في تغيير الاسم حيث سنتابع من خلال مقال وكالة فلسطين اليوم الاخبارية طريقة تغيير الاسم في اللعبة بسهولة من خلال خطوات سهلة جدًا، حيث سيحتاج فقط المستخدم الحصول علي بطاقة (نيم كارد Name Card)، والتي تكون موجودة في المخزون الخاص بكل لاعب داخل اللعبة.

خطوات تغيير الاسم في ببجي موبايل 2020

ولتغيير اليكم طريقة تغيير الاسم في لعبة ببجي 2020 pubg mobile : لتغيير الاسم بسهولة:

اضغط على ( Events ) على أسفل يمين الشاشة قم بتجميع جميع المكأفات التي حصلت عليها. اضغط على Inventory في منتصف أسفل الشاشة نضغط على box أو بوكس من الاسفل. نبحث عن بطاقة النيم كارت او ما يسمى الـ ID ، او Name card حسب لغة اللعبة، ومن ثم قم بالضغط عليها. سيطلب منك الاسم الجديد، حينها قم باختيار الاسم وتأكد ان الاسم غير موجود مسبقًا. اضغط على كلمة موافق لحفظ التغيرات، وسيقوم بتغيير الاسم للاسم الجديد.

كما تستطيع بعد المستوى العاشر في اللعبة الحصول على بطاقة تغير الاسم مرة آخري ، ويمكنك الحصول علي البطاقة واتباع الخطوات مرة أخرى.

طريقة تغيير العلم في لعبة ببجي موبايل

وسنرفق لكم في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" طريقة تغيير العلم في لعبة ببجي موبايل، كي تختار العلم الذي تريده من إعدادات لعبة ببجي موبايل 2020، خلال المقالات اللاحقة، تابعنا لتحصل على كافة المعلومات عن تحديث لعبة ببجي موبايل وغيرها.