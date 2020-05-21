الحية: ناقشنا فرض حظر التجول في أيام عيد الفطر

أكد القيادي في حركة حماس، اليوم الخميس، على أبناء شعبنا بوجوب الالتزام بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من وزارة الأوقاف بالتباعد خلال صلاة الجمعة غدا.

ودعا الحية خلال الايجاز اليومي الحكومي، أبناء شعبنا بمزيد من الالتزام بإجراءات السلامة، مبينا أنه تم مناقشة فرض حظر التجوال في أيام العيد حماية لشعبنا..

وأوضح أنه تم إرجاء فرض حظر التجوال حتى استكمال الإجراءات والتأكد من مخالطة المصابين لأشخاص خارج المراكز.

يجب الالتزام بالإجراءات اللازمة خلال أداء صلاة الجمعة غدًا في مساجد قطاع غزة، مشيرًا إلى أن صلاة العيد سنة وصلاتها في البيت يجزئ وليحرص الناس على إقامتها في المنازل.

وأكد الحية أن هناك إجراءات ستعلنها وزارة الداخلية والجهات المختصة بشأن أماكن التجمعات العامة، مضيفًا أنه سيتم إغلاق المعابر للأفراد تماما حتى نهاية يوليو 2020.