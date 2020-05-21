الصحة بغزة تسجل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرفع عدد الإصابات إلى 49

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بين العائدين إلى القطاع، ما رفع إجمالي الإصابات المسجلة بالقطاع، إلى 49 إصابة.

وأكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، أن الإصابات المكتشفة اختلطت بعشرات العائدين إلى قطاع غزة وفي مراكز الحجر الصحي، مشيرًا إلى أنه يجري التحقيق من شبهة اختلاطهم بأشخاص خارج مراكز الحجر.

وأوضح أبو الريش، أن الوزارة تجري الآن دراسة خيارات بينها فرض حظر التجوال في القطاع، لحماية شعبنا من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة ورغم اتخاذها لكافة الاجراءات والتدابير إلا أن هذه الاجراءات لا تضمن بالقطع عدم تسرب اي حالات داخل قطاع غزة .

وقال أبو الريش :"بناء على ما تقدم فان خلية الازمة في القطاع، لمتابعة المستجدات ستكون في حالة انعقاد دائم، مضيفًا أن الخلية تتم مدارسة كافة الخيارات التي تضمن سلامة شعبنا ومن بينها فرض حظر التجوال.