رسميًا تحديد موعد عيد الفطر السعيد في اسبانيا 2020 ودول أخرى

حددت مراكز الفلكية رسميا، اليوم الخميس موعد عيد الفطر في اسبانيا 2020، وذلك بعد حسابات واستطلاعات أجرتها تلك المراكز منذُ بداية شهر المبارك 1441.

وأفادت مراكز الفلك العالمية، بأن موعد عيد الفطر في اسبانيا، سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 24 مايو 2020، وعليه تكون إجازة العيد حتى يوم الثلاثاء المقبل أي ثلاثة أيام هي فترة العيد في اسبانيا.

وأوضحت المراكز الفلكية العالمية، أن عيد الفطر هذا العام سيتزامن مع جميع الدول بما فيها الأوروبية التي يتواجد فيها الجاليات المسلمة، في حين تبقى مسألة الحسابات الفلكية رهينة لتحري هلال شوال 1441.

ولفت المراصد الفلكية، إلى أنه يمكن رؤية هلال شوال 1441 مساء يوم السبت المقبل الموافق 23 مايو الحالي، في أجزاء من قارة أوروبا وأمريكا وأفريقيا ودول الشرق الأوسط.

وذكر أن شهر رمضان المبارك بدأ في دولة اسبانيا الاوروبية في تاريخ 24 ابريل الماضي، كما هو الحال في (فلسطين والسعودية والكويت ومصر ومعظم بلدان العالم).

ويعيش في دولة اسبانيا الاوروبية حيثُ تبلغ مساحتها504.030 كم²، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، الواقعة جنوب غرب أوروبا، 200 ألف مسلم وهم جنسيات مختلفة.

ووفق لدور الإفتاء في دول العالم الإسلامي، فإن شهر رمضان المبارك هذا العام2020 سيكون في دول 29 يومًا وأخرى 30 يومًا، فيما استطلعت دور الإفتاء شهر رمضان، وقالت :"إن هلال شهر شوال إما يوم الجمعة او السبت".

وتشهد دولة اسبانيا هذا العام 2020، إجراءات احترازية ووقائية لم تعهدا الدولة من ذي قبل، حيثُ قررت السلطات الاسبانية في مارس الماضي، إغلاق كافة المرافق العامة والسياحية والتعليمية وغيره للحد من انتشار وباء كورونا، ومنع انتقال العدوي بين السكان، وكل ذلك من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.

أروع مساجد المسلمون في اسبانيا :

ونقدم لكم في هذا المقال الذي هو بعنوان التعرف على (موعد عيد الفطر السعيد في اسبانيا 2020)، أجمل المساجد في اسبانيا، وهي على النحو التالي:

جامع قرطبة.

جامع باب المردوم.

جامع الخيرالدة.

جامع المنستير لا ريال.

مسجد قلعة شريس.

(موعد عيد الفطر السعيد في اسبانيا 2020)