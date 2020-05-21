خبيرة أمراض: "كورونا" لن يختفي قريبا واستعدوا للموجة الثانية

قالت ندريا امون رئيسة المراكز الأوروبية للسيطرة على الأمراض والوقاية، إن فيروس كورونا المستجد لن يختفي قريبا.

وأضافت امون في تصريحات لـ"غارديان" البريطانية: "على دول القارة العجوز الاستعداد للموجة الثانية من الوباء"، مبينة أن سيناريو الموجة الثانية من كورونا في أوروبا لم يعد نظرية بعيدة عن الواقع

وتابع امون: "السؤال هنا حسب اعتقادي متى سيحدث ذلك وبأي حجم".

وحذرت رئيسة المراكز الأوروبية، من أن 85-90% من المواطنين في مختلف الدول لا يحظون بالمناعة في وجه كورونا، مضيفة: "الفيروس حولنا ويتداول بوتائر أرفع مما كان في يناير وفبراير. لا أود رسم صورة يوم القيامة لكن علينا أن نكون واقعين. الوقت الحالي ليس مناسبا للاسترخاء تماما".

وأشارت إلى أن الموجة الثانية من كورونا ليست خيارا لا مفر منه، مبدية قناعتها بإمكانية تفاديها إذا استمر الناس في الالتزام بالقواعد الاحترازية وإجراءات التباعد الصحي.

ولفتت امون إلى انحسار عزم الناس على مواجهة الفيروس، موضحة أن كثيرين يعتقدون اليوم، مع ظهور مؤشرات على تراجع وتيرة تفشي الوباء، أن الأزمة قد انتهت، وشددت على أن ذلك ليس صحيحا على الإطلاق والخطر لا يزال قائما.

وحول عدد الوفيات الكبير، قالت إنه يعود لعدم استجابة حكومات هذه الدول أواخر يناير إلى الاستشارة التي قدمتها مراكز السيطرة على الأمراض بشأن تعزيز قدرات القطاع الصحي قبيل الجائحة المتوقعة.

وأكدت أمون أن المعركة ضد كورونا ستدوم وقتا طويلا وربما لن تنتهي أبدا، مردفة: "لا نعرف ما إذا كان ذلك سيستمر إلى الأبد، لكنني لا أعتقد أنه ( الفيروس) سيختفي قريبا، ويبدو أنه يتكيف جيدا مع البشر".