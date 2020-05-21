إليك موعد عيد الفطر السعيد في كندا 2020

حددت مراكز الفلكية العالمية موعد عيد الفطر السعيد في كندا 2020، وذلك بعد حسابات واستطلاعات أجرتها المراكز الفلكية، حول تحديد موعد عيد الفطر في كندا.

وأوضحت المراصد الفلكية، أن موعد عيد الفطر في كندا 2020، هو يوم الاحد المقبل الموافق 24 مايو الحالي، فيما تبقى تلك الحسابات الفلكية مرهونة لتحري هلال شوال، حيثُ تبدأ الدول بتحريه في أوقات متأخرة من غروب شمس الجمعة.

وتقيم الجاليات المسلمة في كندا صلوات العيد والجماعة في مصليات ومساجد عدة، منها :( جمعية مسلمي أوتاوا، هاميلتون، جاتينو، الجاري، تورونتو، أونتاريو في مدينة نورث يورك، فوغان شمال تورنتوالرشيد، السلام).

وتشهد كندا هذا العام، إجراءات صحية غير معتاد عليها، بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية، إذ قررت كندا تطبيق تلك الإجراءات في كافة مناحي الدولة، للحد من انتشار الوباء، ولضمان سلامة وصحة الناس والمجتمع.

موعد عيد الفطر السعيد في بلجيكا 2020 :

في المقابل، حددت مراكز فلكية موعد عيد الفطر في بلجيكا 2020، حيثُ تعتمد تلك المراصد الفلكية في حساباتها على معدات وأدوات متطورة في حساب موعد عيد الفطر في بلجيكا 2020، تحديدًا دقيقًا.

وأعلن مركز الفلك العالمي والمعهد الأوروبي للإفتاء والبحوث الإسلامية، ان موعد عيد الفطر السعيد في بلجيكا فلكيًان هو يوم الاحد المقبل الموافق 24 مايو الحالي، في حيت تبقى تخمينات الحسابات الفلكية رهينة لتحري هلال شوال 1441، وعليه تقرر موعد العيد.

وقال مركز الفلك : "إن العالم هذا العام قد يشهد إجماعًا عالميًا، بخصوص فاتحة العيد المُبارك في كل الدول"، كما توضح المراصد الفلكية أن الراصدين لن يتمكنوا من رؤية هلال شوال الجمعة القادمة؛ نظرا لظهوره بعد الساعة الثامنة مساءً.

وأشارت تلك المراكز، إلى أنه يمكن رؤية هلال شوال بوضح تام ليلة السبت المقبل الموافق 23 مايو، وهو ما يؤكد عيد الفطر.

وتستقبل بلجيكا عاصمة دول الاتحاد الأوروبي عيد الفطر السعيد هذا العام، في وقت تشهد فيه دول اوروبا انتشارًا كبيرًا بفيروس كورونا المستجد، وعليه قررت دول الاتحاد إغلاق كل المؤسسات العامة والسياحية والترفيهية والمساجد والرحلات الجوية، لإشعار آخر.

وتعتبر بلجيكا من أكثر الدول الاوربية من ناحية استقبال اللاجئين من المسلمين والعرب من دول الشرق الأوسط واسيا الصغرى في الفترة الأخيرة، وقررت منح معظمهم حق اللجوء.