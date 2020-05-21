"الثقافة" تطلق قناة الثقافية ضمن محتوى حضارة TV التفاعلي

أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية قناة " الثقافية" ضمن محتوى حضارة TV التفاعلي بالتعاون مع شركة حضارة للاستثمار التكنولوجي احدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية.

يأتي ذلك في إطار تعريف المجتمع الفلسطيني بالأعمال الفلسطينية الثقافية واشراك منتجي المعرفة من مختلف المجالات الثقافية في طرح اعمالهم ضمن منصة تفاعلية متوفرة في معظم البيوت الفلسطينية.

وأكد وزير الثقافة الدكتور عاطف ابو سيف، أن قناة "الثقافية" ستكون بمثابة أرشيف رقمي للأعمال الفلسطينية الابداعية في مختلف مجالات الثقافة، بالاضافة الى محاكاتها للذاكرة الفلسطينية عبر التكنولوجيا الحديثة

وأوضح ان القناة تهدف لتوثيق الحكاية الفلسطينية ما بين الماضي والحاضر وتعزيز الوعي في كل بيت فلسطيني بأهمية الموروث الثقافي والتراثي الذي يعد هوية وطنية لكل فلسطيني.

على الصعيد ذاته، قالت شركة حضارة "، إنه تم إضافة قسم جديد ضمن القوائم الرئيسية والحصرية على حضارةTV باسم (الثقافيةCultural ) يضم مجموعة من المجالات الثقافية والفنون مثل الشعر والمسرح والأفلام والغناء وخانة مخصصة للقدس، وحملة #وطنك صحتك الك التي أطلقتها الوزارة للتوعية بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة من فيروس الكورونا.

يشار إلى أن جهاز حضارة TV من أذكى وأسرع الاجهزة أداءً في فلسطين وأسهلها في عرض المحتوى التفاعلي للمستخدم ، كما يحتوي على العديد من التطبيقات المختلفة.