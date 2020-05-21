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الصحة :ارتفاع إصابات فيروس كورونا في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:09 - 21 مايو 2020
الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة
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أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، أن إصابات فيروس كورونا المؤكدة في القطاع، ارتفعت إلى 30 إصابة، بعد تسجيل أمس سبعة حالات جديدة.

وقالت الوزارة، :"إنها اجرت 410 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة إلى 8650 عينة منها 8620 عينة سلبية، و30 عينة إيجابية".

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهم من العائدين والمحجورين داخل الحجر الصحي، ما رفع عدد حالات الدخول في المستشفى الميداني إلى 14 حالة مؤكدة.

وأشارت الصحة، إلى أنها عملت على خروج لـ12 حالة، في حين ما زالت 4 حالات داخل الحجر الصحي في معبر رفح.

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