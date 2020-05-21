اجهزة السلطة تفرج عن الصحفي أنس حواري من طولكرم

أكدت وسائل إعلام محلية ،اليوم الخميس، أن أجهزة السلطة الفلسطينية أفرجت عن الصحفي أنس حواري من مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة، والذي اعتقله أيام عدة.

وقال المحامي أحمد براهمة من مجموعة "محامون من أجل العدالة" :"إنه جرى تلاوة لائحة الاتهام ضد أنس خلال جلسة محاكمته، وبعد إنكار التهم الموجهة اليه تم تأجيل الجلسة إلى 8/7/2020 لغايات إحضار شهود النيابة".

في المقابل، أوضح مدير المجموعة الحقوقية المحامي مهند كراجة، أن محكمة صلح طولكرم قبلت طلب الكفالة للإفراج عن الصحفي المعتقل حواري، بقيمة مئتي دينار أردني.

وأفاد كراجة بأن المحكمة رفضت سابقًا الإفراج عن الصحفي حواري، ومددت اعتقاله لـ 15 يومًا، مؤكدً أن مكتبه حصل على نسخة من التحقيق مع حواري.

ولفت إلى أن وكيل النيابة دوّن في محضر أول جلسة تحقيق وجود جرح لدى أنس في الرأس وآثار للدماء وقطب طبية، وبنطال ممزق بشكل خفيف وعليه بقع دماء أيضاً، وأكمل وكيل النيابة في محضره: "وبسؤاله عن الإصابة قال: "إنها من العساكر الموجودين على حاجز عنبتا".

يشار إلى ان أجهزة السلطة قد اعتقلت الصحفي الحواري على أحد الحواجز في منطقة عنبتا في محافظة طولكرم، مساء يوم الجمعة الماضي، وسط الضرب المبرح.