تحديد موعد عيد الفطر السعيد في بلجيكا 2020  

حددت مراكز فلكية موعد عيد الفطر في بلجيكا 2020، حيثُ تعتمد تلك المراصد الفلكية في حساباتها على معدات وأدوات متطورة في حساب موعد عيد الفطر في بلجيكا 2020، تحديدًا دقيقًا.

وأعلن مركز الفلك العالمي والمعهد الأوروبي للإفتاء والبحوث الإسلامية، ان موعد عيد الفطر السعيد في بلجيكا فلكيًان هو يوم الاحد المقبل الموافق 24 مايو الحالي، في حيت تبقى تخمينات الحسابات الفلكية رهينة لتحري هلال شوال 1441، وعليه تقرر موعد العيد.

وقال مركز الفلك : "إن العالم هذا العام قد يشهد إجماعًا عالميًا، بخصوص فاتحة العيد المُبارك في كل الدول"، كما توضح المراصد الفلكية أن الراصدين لن يتمكنوا من رؤية هلال شوال الجمعة القادمة؛ نظرا لظهوره بعد الساعة الثامنة مساءً.

وأشارت تلك المراكز، إلى أنه يمكن رؤية هلال شوال بوضح تام ليلة السبت المقبل الموافق 23 مايو، وهو ما يؤكد عيد الفطر.

وتستقبل بلجيكا عاصمة دول الاتحاد الأوروبي عيد الفطر السعيد هذا العام، في وقت تشهد فيه دول اوروبا انتشارًا كبيرًا بفيروس كورونا المستجد، وعليه قررت دول الاتحاد إغلاق كل المؤسسات العامة والسياحية والترفيهية والمساجد والرحلات الجوية، لإشعار آخر.

وتعتبر بلجيكا من أكثر الدول الاوربية من ناحية استقبال اللاجئين من المسلمين والعرب من دول الشرق الأوسط واسيا الصغرى في الفترة الأخيرة، وقررت منح معظمهم حق اللجوء.

وتعد دولة بلجيكا، من الدول ذات نظام "ملكي اتحادي" في أوروبا الغربية وبها مقر الاتحاد الاوروبي، إضافة إلى العديد من المنظمات الدولية، مثل مقر حلف الناتو الأطلسي، وتبلغ مساحتها 30.528 كيلو متر مربع، وعدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة.

موعد عيد الفطر السعيد 2020 في الدول العربية:

أما في الدول العربية (الكويت، السعودية ومصر، والادرن وسوريا وقطر)، فقد حددت المراكز الفلكية موعد عيد الفطر 2020، بأنه يوم السبت المقبل 23 مايو الحالي، في وقت تشهد في الدول حالة الطوارئ القصوى للحد من انتشار فيروس كورونا، لضمان سلامة المجتمع.