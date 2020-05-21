هل يجوم صيام ثاني وثالث أيام عيد الفطر داعية إسلامي يُجيب!

يتساءل المواطنين في هذه الفترة، هل يجوز الصيام في يوم الثاني والثالث من أيام عيد الفطر السعيد، فيما أكدت الشريعة الإسلامية أن حرمة صيام اول يوم من العيد، الشيخ سعد عبدالله السبر يجب على ذلك السؤال.

وأكد عبدالله السبر، أنه يجوز صيام اليوم الثاني والثالث من أيام عيد الفطر السعيد، مسترشدًا بحديث النبي محمد –صلى الله عليه وسلم- حيث نهى عن صوم العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر وأيام التشريق بعينها معللاً ذلك لانها أيام أكل وشرب وذكر لله.

وفيما يخص اليوم الثاني والثالث من أيام عيد الفطر، أوضح السبر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم ينهى عن الصوم بهما.

وبين الشيخ عبدالله السبر، أن علماء الشريعة استحبوا أن يصوم المسلم في ثاني أيام شهر شوال، كما جاء في حديث الرسول –صلى الله عليه وسلم- عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كمن صام الدهر. رواه مسلم.

أما في مذهب الحنابلة والمالكية والقديم عند الشافعية، فقد ذكروا انه يحرم صوم يوم الأضحى وهو يوم العاشر من ذي الحجة والثلاثة الأيام التي بعده وهي أيام التشريق، إلا لمن لم يجد الهدي، وفي مذهب أبي حنيفة فيحرم صوم أيام التشريق حتى لمن لم يجد الهدي.

وروى البخاري عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي".

وتستعد دول العالم استقبال عيد الفطر السعيد 2020، وبحسب معظم المراكز الفلكية، فقد نشرت أن يوم السبت الموافق 23 مايو المقبل، هو أول أيام عيد الفطر السعيد، فيما تبقى المسألة رهينة في تحري شهر شوال بعد صلاة العصر من يوم الجمعة.

ويختلف موسم عيد الفطر هذا العام عن سابقه، حيث تفشى فيروس كورونا العالمي في جميع الدول العربية والإسلامية، ما اطرت إلى اعلان حالة الطوارئ القصوى للحد من انتشار الفيروس، فيما قررت بعض الدول إغلاق المساجد في يوم العيد، وأخرى ستفتح المساجد لأداء صلاة العيد، وفق شروط وإجراءات صحية، لضمان عدم انتقال العدوى.