حالة وفاة في صفوف الجالية الفلسطينية جراء "كورونا"

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الخارجية، أنها سجلت حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في تشيلي، ما رفع حالات الوفاة بين الفلسطينيين في الخارج إلى 90 حالة.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد أعلنت امس، عن حالتي وفاة بين صفوف الجالية الفلسطينية واحدة في الامارات والأخرى في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن عدد اصابات فيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية، قد بلغت 1573 إصابة، و744 حالة تعاف، حتى اللجظة.