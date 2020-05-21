دول عربة وإسلامية تسجل حالات جديدة بفيروس كورونا

سجلت دول عربية وإسلامية عدة، اليوم الخميس، إصابات جديدة وحالات تعافِ من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع استمرار فرض حالة الطوارئ لمنع انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 7185.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة الكويتية، تعافي 320 من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين 5205.

كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، إصابة 2392 حالة جديدة بالفيروس، ما رفع إجمالي الإصابات في الدولة إلى 129341.

وتواصل تلك الدول المذكورة فرض حالة الطوارئ القصوى مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية منذُ مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا بين السكان.

عالميًا، تجاوزت تعداد إصابات فيروس كورونا عتبة الخمسة ملايين إصابة، وتعافى مليونين، فيما بلغت حالات الوفيات 330.013، في 193 بلدًا ومنطقة.