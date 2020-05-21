الأوقاف بغزة بقاء رخصة صلاة الجمعة ظهرًا في البيت وصلاة العيد ستُقام في المساجد والساحات

أكدت وزارة الأوقاف بغزة، اليوم الخميس، على بقاء الرخصة بأداء صلاة الجمعة ظهرًا في المنازل، وذلك للأصحاء الذين يخشون انتقال المرض إليهم، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية التي لا يتسع المسجد فيها للجميع، وكذلك لكبار السن.

وقالت الأوقاف :"مَنْ خاف على نفسه من المرض، سيما ذوي الأعذار أو مَنْ كان في المناطق كثيفة السكان، ينبغي عليه الترخص بأداء صلاته في بيته، وأن يترك الجمعة والجماعة فالله تعالى يُحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه".

وأضافت على المرضى وضعاف المناعة، والمصابين بأمراض مزمنة والنساء والأطفال بضرورة أداء صلاة الجمعة ظهرًا في المنازل، خشية من انتقال المرض لهم، في وقت تشهد فيه القطاع إجراءات وقائية ضد "كورونا".

وشدّدت على ضرورة التزام جميع المواطنين بالإجراءات الوقائية المتعلقة بأداء صلاة الجمعة والعيد في المساجد، مع الحفاظ على التباعد وعدم الازدحام، وارتداء الكمامات، وإحضار سجادة الصلاة والمصاحف الشخصية، وتجنب المصافحة والمعانقة.

كما وأكدت الأوقاف، أن الالتزام بتلك الإجراءات واجبٌ شرعيٌ لا يجوز التقصير فيه، وهو ويقودنا إلى الفتح الكامل للمساجد، مشيرًا إلى أنه سيتم إغلاق المتوضأ وحمامات المساجد كما ستُغلق بعض المساجد التي لا تتسع لأعداد المصلين وستُستبدل بساحة قريبة.

ودعت المواطنين على متابعة الإعلانات الصادرة عن مديريات الأوقاف في المحافظات.

وعن صلاة عيد الفطر وأوضحت الأوقاف: أن صلاة العيد ستُقام في المساجد أو الساحات القريبة منها، وفقًا للإجراءات ذاتها التي ستُقام بها صلاة الجمعة، ويُمنع إقامة مصليات مركزية.