ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

سعر الذهب اليوم في تركيا (بالليرة التركي)

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:49 - 21 مايو 2020
اسعار الذهب في تركيا عيار 21 اليوم اسعار الذهب في تركيا عيار 21 اليوم
جوال
مشاركة

يحظى سعر الذهب في تركيا باهتمام كبير لعدة أسباب أهمها ما يتعلق بمكاسب الذهب التي جعلته بالعام 2019 والعام 2020 أفضل ملاذ كأصل استثماري على الساحة.

والسبب الثاني الذي زاد من أهمية الذهب بتركيا هو التراجع بقيمة الليرة التركية الذي جعل بريق الذهب يزداد لمعان وسط ركود اقتصادي محلي وعالمي جعله الأفضل لادخار قيمة الأموال بتركيا وخارجها.

وفلسطين اليوم الإخبارية تعرض لكم كافة تفاصيل سعر الذهب اليوم بتركيا الخميس 21/5/ 2020.

أسعار الذهب اليوم في تركيا

مباشرة وبالسعر الفوري لبورصة الذهب التركية، ننقل لكم أولاً سعر جرام الذهب اليوم الخميس 21/5/ 2020.

وحدة الذهب   السعر الحالي  السعر السابق  نسبة التغير

أوقية الذهب   11,824.38 11,869.16 -0.38 %

جرام الذهب عيار 24 380.21     381.65

جرام الذهب عيار 22 348.49     349.81

جرام الذهب عيار 21 332.61     333.87

جرام الذهب عيار 18 285.06     286.14

جرام الذهب عيار 14 221.85     222.69

الأكثر مشاهدة

متعلقات