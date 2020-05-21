سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 21/5/2020

يبحث السوريون بشكل يومي عن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وهو ما نوفره في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية بشكل دوري، وإليكم سعر صرف الليرة السورية اليوم الخميس 21/5/2020.

يواصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية انخفاضه في جميع المدن السورية حيث شهد انخفاضاً كبيراً في اسعار العملات في سوريا حيث وصلت ما بين 1600 ليرة سورية و1700 ليرة سورية فيما تواصل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية انخفاضها وأمام اليورو الأوروبي وأمام العملات في كل العالم أيضاً.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

وفي تعاملات صباح اليوم الخميس 21 مايو 2020 في السوق السوداء سجل سعر الدولار في دمشق شراء 1640 ليرة سورية، ومبيع 1650 ليرة سورية، ووصل سعر الدولار في حلب شراء 1610 ليرة سورية، مبيع 1620 ليرة سورية، بلغ سعر الدولار في أدلب شراء 1620 ليرة سورية، ومبيع 1630 ليرة سورية ، فيما وصلت أسعار الدولار في سوريا يوم الثلاثاء الماضي إلى 2000 ليرة سورية لأول مرة هذا العام.

وفيو قت سابق أكد حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول لقناة سما الموالية للنظام السوري أنّ الحيلولة دون السقوط انتهت، ولم يعد هناك حلول لوقف الانهيار لديهم، مشيراً إلى أن سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية قد يصل إلى أكثر من 2200 ليرة سورية خلال ساعات القادمة.

بينما نقدم لكم في فلسطين اليوم التحديث المباشر لـ سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم و سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية وخدمات مختلفة لأسعار العملات ومنها: سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية والدولار في المصرف المركزي السوري وسعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في اسعار التدوال العالمية.

شاهد الآن سعر الدولار في سوريا في السوق السوداء اليوم الخميس 21-5-2020 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في جميع المدن السورية:

الأسعار

شاهد الآن سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 21/5/2020 في المصرف المركزي السوري حسب موقع شمرا :

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية (سعر الدولار في سوريا) اليوم الخميس 21/5/2020 :

1 (USD) دولار امريكي = 434 – 438 ليرة السورية (SYP)

وسجل سعر الليرة السورية مقابل اليورو (سعر اليورو في سوريا) اليوم الخميس 21/5/2020 :

1 (EUR) يورو = 483 – 488 (SYP) ليرة السورية

ووصل سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 21/5/2020 ( سعر الدرهم الإماراتي في سوريا) :

1 (AED) درهم إماراتى = 119 – 121 (SYP) ليرة السورية

وسجل سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21/5/2020 :

1 (EGP) جنية المصري = 27 – 28 (SYP) ليرة السورية

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي اليوم الخميس 21/5/2020 :

1 (SAR) ريال سعودي = 116 – 117 (SYP) ليرة السورية

ووصل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 21/5/2020 ( سعر الليرة تركية في سوريا و سعر الليرة السورية في تركيا ) :

1 (TRY) ليرة التركية = 172 – 175 (SYP) ليرة السورية.